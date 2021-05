Cidade de Niterói volta a vacinar contra covid-19 por idade Divulgação/Prefeitura de Niterói

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 11:17

Rio - A Prefeitura de Niterói retoma, na próxima semana, a vacinação contra covid-19 por critério de idade. Na segunda-feira (31), pessoas de 59 anos ou mais poderão ir aos pontos de imunização do município para receber a primeira dose da vacina, seguindo o calendário unificado proposto pelo governo do Estado. De acordo com o Programa Nacional de Imunização, a cidade vacinou, nas últimas semanas, pessoas com comorbidades, deficiência permanente, profissionais da Educação Básica, entre outros. Enquanto o processo de aplicação de doses avança, a cidade segue na bandeira amarelo nível 2 do Plano de Transição Gradual para o Novo Normal.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, voltou a reforçar a necessidade de a população continuar seguindo os protocolos sanitários. Ele lembrou que em fevereiro e março, os indicadores de Niterói tiveram um crescimento e foi preciso organizar restrições na cidade para que os indicadores voltassem para os parâmetros do estágio amarelo nível 2, o que permite a retomada de atividades. Axel Grael frisou que, com a ajuda da população e o trabalho da Prefeitura, isso foi possível. No entanto, apesar de a cidade ter voltado ao amarelo 2, o prefeito enfatizou que Niterói apresenta o indicador síntese ainda elevado, oscilando entre 9 e 9,5.

“É muito importante as pessoas terem a percepção que ainda estamos em um momento crítico da pandemia e agora com um agravante a mais, que é a chegada de uma nova variante do vírus que veio da Índia e que pode ser bem mais agressiva”, enfatizou o prefeito. “Isso é mais um fator para que a gente se preocupe e conte com a população, novamente, evitando aglomerações, fazendo o uso da máscara, reforçando a higiene das mãos e mantendo o distanciamento social. Isso nos permite evitar uma circulação maior do coronavírus. A Prefeitura tem feito todo o esforço de vacinar a população. Temos mais de 40% da população vacinada com a primeira dose. Se compararmos com o país e o Estado do Rio, a média é em torno de 20%. Estamos avançando dentro do possível de acordo com a quantidade de vacinas que estamos recebendo. Nosso objetivo é imunizar a população o mais rapidamente possível”, pontuou.

O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, disse que a Prefeitura está atenta aos indicadores de monitoramento da Covid-19 no município e reforçou o processo de testagem rápida e por RT-PCR, que pode ser agendado pelo aplicativo Dados do Bem. Além do trabalho preventivo, a Secretaria de Saúde aplica a vacina na população de acordo com a chegada de doses enviadas pelo Ministério da Saúde.

“Iniciamos nesta semana a aplicação de vacinas nos profissionais de educação básica, e na semana que vem vamos avançar no calendário por idade. A partir de segunda-feira entraremos em uma nova fase da vacinação, no âmbito do calendário pactuado na esfera estadual, com a imunização de pessoas de 59 anos. Seguindo esse critério, vamos descendo, como fizemos no início da campanha para idosos”, detalhou.

Com o objetivo de ampliar a transparência, a Secretaria Municipal de Saúde informa que disponibilizou os dados atualizados sobre a pandemia em um painel digital e interativo, que pode ser acessado no link a partir desta quinta-feira (27).

Empresa Cidadã

A secretária municipal de Fazenda, Marilia Ortiz, informou que será realizado nesta sexta-feira (28) o primeiro depósito para as empresas que estão participando da terceira fase do programa Empresa Cidadã. De acordo com a secretária, mais de mil empresas se inscreveram, 600 foram habilitadas e a nova fase do programa vai ajudar a manter 2.700 postos de trabalho na cidade.

“Esses 2.700 postos de trabalho se juntam aos 12 mil postos que estamos ajudando a preservar desde abril do ano passado com o Empresa Cidadã 1 e 2. As duas primeiras fases do programa tiveram investimentos de R$ 157 milhões e, nessa nova fase, a Prefeitura de Niterói vai investir mais R$ 10 milhões para auxiliar as empresas do município”, explicou Marilia Ortiz.

Calendário dos próximos dias

Niterói vacina nesta sexta-feira (28) e sábado (29) contra a Covid-19 os trabalhadores da educação básica a partir de 40 anos da rede privada, estadual e federal lotados em unidades de ensino na cidade, e trabalhadores da educação pública municipal de Niterói que estão lotados nas escolas da rede, a partir de 18 anos. A Secretaria Municipal de Saúde também vacina, nos próximos dias, pessoas com deficiências permanentes sem BPC e pessoas portadoras de comorbidades a partir dos 18 anos. Portadores de doença renal crônica e síndrome de Down podem procurar uma unidade de vacinação em qualquer dia, independente da idade. Equipes volantes do Consultório na Rua da Secretaria de Saúde estão vacinando a população em situação de rua e pessoas do sistema prisional da cidade.

A vacina está disponível nos 11 pontos de vacinação distribuídos pelo município, com entrada liberada das 8h às 16h e aplicação das vacinas até 17h. No Campo de São Bento, a imunização vai até as 16h. No sábado estarão funcionando, das 8h às 12h, as Policlínicas de Piratininga e do Barreto, além do drive thru do Campus Gragoatá da UFF.

No caso das gestantes e puérperas (com até 45 dias), a vacinação pode ser feita a qualquer momento, desde que sejam maiores de 18 anos. Por recomendação do Ministério da Saúde, esse público receberá a CoronaVac e por isso devem se dirigir à Policlínica Sérgio Arouca, em Santa Rosa, ou à Policlínica Carlos Antônio da Silva, no São Lourenço.

Locais de vacinação:

Policlínica Sérgio Arouca - Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.

Policlínica Dr. João da Silva Vizella - Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto.

Policlínica Regional de Itaipu - Avenida Irene Lopes Sodré – Itaipu.

Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva - Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço.

Policlínica Regional Doutor Guilherme Taylor March - R. Desembargador Lima Castro, 238 – Fonseca.

Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111– Piratininga.

Policlínica Regional Dr. Renato Silva - Avenida João Brasil, s/nº – Engenhoca.

Drive thru na Universidade Federal Fluminense - Campus Gragoatá - Rua Alexandre Moura, 8 – São Domingos.

Posto volante no Clube Central: Av. Jorn. Alberto Francisco Torres, 335 – Icaraí.

Posto volante no Colégio Gomes Pereira: Av. Rui Barbosa, 1250 – Largo da Batalha.

Posto volante no Campo de São Bento: Centro Cultural Paschoal Carlos Magno – Icaraí.