Publicado 28/05/2021 11:10 | Atualizado 28/05/2021 12:40

Rio - Depois de roubarem até os assentos de coletivos, criminosos resolveram também furtar um ponto de ônibus. O caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira, por volta de 1h da manhã, no bairro Riachuelo, na Zona Norte do Rio.Imagens mostram o momento em que dois homens aparecem retirando uma barra de ferro do painel de propaganda do ponto de ônibus na Rua 24 de maio. De acordo com moradores, o material seria vendido em um ferro velho do bairro. Nesta semana, o Rio Ônibus divulgou uma nota falando sobre os prejuízos causados pela ação de vândalos na Zona Norte e incluiu também os recentes furtos a assentos dos coletivos. O sindicato que representa as empresas de ônibus apura se os assentos estão sendo revendidos e quem seriam seus receptadores.