Por O Dia

Publicado 26/05/2021 15:20 | Atualizado 26/05/2021 15:24

Rio - Não satisfeitos em assaltarem os passageiros, bandidos agora têm roubado até os assentos dos ônibus cariocas. O Sindicato Rio Ônibus apontou que nos últimos 12 dias, apenas a empresa Novacap desembolsou R$ 3.381 mil para repor 23 assentos roubados. Os criminosos agem principalmente nas linhas que fazem itinerários pela Avenida Dom Hélder Câmara, na Zona Norte.

Segundo os registros, os roubos são realizados principalmente nas linhas 371, 624 e 917 da Viação Novacap. Foram contabilizados 12 assentos roubados no coletivo 371 da empresa, que faz a rota Praça Seca x Praça da Bandeira.Cada banco do coletivo é estimado no valor de R$ 221. O prejuízo total causado pelos roubos foi calculado em R$ 3.381. Segundo o sindicato, a média de custo mensal que os consórcios do município gastam com o reparo de ações de vandalismo está em torno de R$ 360 mil.Agora, o sindicato que representa as empresas de ônibus apura se os assentos estão sendo revendidos e quem seriam seus receptadores. De acordo com a Rio Ônibus, este cenário tem agravado a situação de crise econômico-financeira do setor, que, desde 2015, já refletiu no fechamento de 16 empresas. Desde o início da pandemia, o fluxo de passageiros pagantes caiu em 50%.