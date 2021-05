Novo coronavírus Reprodução

Por O Dia

Publicado 26/05/2021 20:21 | Atualizado 26/05/2021 20:22

Rio - Sete casos da variante indiana foram confirmados no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde. No Rio, o único caso registrado até o momento é o do morador de Campo dos Goytacazes , no Norte Fluminense, de 32 anos. Além dele, no Brasil, há outros seis casos da variante B.1.617.2, todos registrados em São Luiz, no Maranhão. Todos os pacientes estão isolados e sendo monitorados pelos Centro de Informações Estratégicas em Vigilância e Saúde (CIEVS) locais.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio afirmou que está monitorando todos os que tiveram contato com o morador de Campos dos Goytacazes. Até o momento, de acordo com a pasta, todos os resultados foram negativos para o novo coronavírus e ninguém que encontrou o homem infectado apresentou sintomas de infecção.

Segundo o 20º Boletim Epidemiológico, divulgado na sexta-feira, foram notificados 458 casos de variantes no Rio, sendo 373 em residentes do município. Até o momento, foram 363 identificados com a variante brasileira (P.1) e dez com a britânica (B.1.1.7).

Dos infectados com essas cepas, 28 morreram, 13 estão internados e 332 estão curados. Dos que não são moradores do Rio, 24 vieram de Manaus, sete de Rondônia e 54 de outros municípios.