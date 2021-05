O passageiro desembarcou no último final de semana no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e se deslocou ao Rio de Janeiro. Ele cumpre quarentena neste momento Reprodução

Rio - Um passageiro brasileiro que desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos no sábado (22) está contaminado com a nova variante B.1.617.2 indiana da covid-19, conhecida por ser mais agressiva. A informação foi confirmada pelo Instituto Adolfo Lutz da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, que realizou o sequenciamento genético do paciente para confirmar o seu quadro de contaminação.



Ele tem 32 anos e mora em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Ele desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, no sábado (22), e fez um exame RT-PCR realizado no laboratório do próprio espaço. Em seguida, ele foi liberado antes mesmo do resultado da análise sair, viajando de São Paulo para o Rio de Janeiro. Ele se hospedou em um hotel ao lado do Aeroporto Santos Dumont e, no domingo (23), viajou de carro até Campos.

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio até o momento não confirmou o caso, mas informou que o passageiro segue em isolamento e cumpre quarentena. "A Secretaria de Estado de Saúde (SES), por meio da Subsecretaria de Vigilância em Saúde (SVS), informa que o passageiro com procedência da Índia que testou positivo para Covid-19 segue em isolamento, cumprindo quarentena no município do Rio de Janeiro. Até o momento, não há confirmação de que seja um caso da variante B.1.6.1.7 (indiana)", diz a pasta do governo do Rio por meio de nota.



Campos confirma variante indiana e diz que outras duas pessoas são monitoradas



O município de Campos dos Goytacazes emitiu uma nota confirmando que o morador de Campos é um homem de 32 anos e testou positivo para a variante indiana. Em nota, a prefeitura disse que ele está sendo monitorado na capital do Rio pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS/RJ), local que foi encaminhado na segunda (24) a pedido da empresa.



A prefeitura de Campos confirmou ainda que outros dois trabalhadores que tiveram contato com o homem de 32 anos e que estão internados em Campos testaram negativo para a covid-19, mas continuam em isolamento domiciliar. Eles estão sendo monitorados pelas equipes de vigilância de Campos e realizaram novos exames na manhã desta quarta-feira (26).



Pouco se sabe sobre a variante. O risco conhecido é o de maior transmissão



A variante indiana tem sido uma grande preocupação internacional. Ela foi identificada entre outubro e dezembro pela primeira vez e ganhou maior atenção após os casos de contaminação terem sido agravados na Índia.



Existem poucas informações a respeito da nova variante, mas o que se sabe é que ela detém um alto poder de transmissibilidade. Ainda não há informações se os níveis de dano e mortalidade do vírus são maiores. O infectologista Alberto Chebabo mencionou que isso é uma questão preocupante ao país e mencionou que a mutação da B.1.617.2 tem características já conhecidas de outras variantes locais, como a maior transmissão.



"Ela é uma variante descrita recentemente e o que sabemos é que ela tem uma mutação já descrita em outras variantes. Um dos seus riscos é ter o potencial de transmissão maior, mas não sabemos se ela teria uma capacidade de evasão de anticorpos ou redução de eficácia de vacinas, pois os estudos sobre isso ainda não foram finalizados. O que sabemos é que ela tem uma capacidade transmissiva maior. Só isso já preocupa pela questão da possibilidade de aumentar a ocorrência de casos no país, ainda mais agora que estamos vacinando um número maior de pessoas", concluiu.