Publicado 24/05/2021 11:45 | Atualizado 24/05/2021 14:22

Rio - A Secretaria Estadual de Saúde do Rio aguarda a lista de passageiros dos voos embarcados pelo morador de Campos vindo da Índia - ele fez escala em São Paulo, e depois viajou para o Rio. O campista é monitorado pela Secretaria Municipal de Saúde do município por ter testado positivo para a Covid-19 ao retornar de uma viagem de trabalho no país que é epicentro de uma nova variante, a B.1.617. O caso não é confirmado como nova cepa, e o homem segue monitorado e em isolamento.

O morador de Campos retornou ao Brasil no último sábado (22), passou a noite em um hotel no Rio e seguiu de carro, no domingo, para a cidade do Norte Fluminense. O teste RT-PCR que deu positivo foi realizado ao chegar no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. As companhias aéreas Qatar e Latam foram notificadas para o envio da lista de passageiros à Anvisa. A Secretaria Estadual de Saúde também quer ter acesso para, segundo a pasta, "proceder vigilância dos contatos". Já a Secretaria Municipal de Saúde do Rio deve fazer o rastreamento e coleta de testes RT-PCR nas pessoas que tiveram contato com o homem no hotel.

Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde afirmou que as amostras coletadas durante o rastreamento "seguirão para o Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (Lacen), com pedido de urgência no processamento do PCR. Os casos que vierem a dar positivo seguirão para sequenciamento no laboratório de vírus respiratório da Fiocruz".

A secretaria de Saúde de Campos informou que "o passageiro relatou apresentar dor de cabeça e rouquidão". A secretaria estadual ressaltou que "todas as ações de vigilância foram tomadas e que nova coleta de exame será processada no Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (LACEN-RJ)".

Primeiro caso da variante B.1.617 foi confirmada no Brasil na semana passada

O governo do Maranhão confirmou na quinta-feira passada (20) o primeiro caso de covid-19 provocado pela variante do coronavírus B.1617, originada na Índia. Ela foi identificada em um indiano de 54 anos que deu entrada em um hospital da rede privada em São Luís no dia 14. Ele era um tripulante do navio MV Shandong da ZHI.

A suspeita de que o paciente poderia ter a nova cepa surgiu após o homem apresentar sintomas de coronavírus e dar entrada na rede hospitalar. No primeiro comunicado, divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde (SES) no domingo, a pasta informou que foi alertada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Ao todo, seis tripulantes foram diagnosticados com a nova cepa.

'Preocupação Global'



Médicos e cientistas têm demonstrado preocupação com a variante indiana B.1617, que teria capacidade de transmissão maior do que a cepa original do vírus. Ela foi classificada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma "preocupação global".