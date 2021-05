Ferramenta faz parte das ações de ensino remoto e foi desenvolvida com a MultiRio Divulgação/Secretaria Municipal de Saúde

Publicado 27/05/2021 17:30

Rio - A Secretaria Municipal de Educação do Rio (SME) lança nesta sexta-feira (28) a plataforma Rioeducopédia como reforço ao aprendizado dos estudantes da Rede Municipal de Ensino. A ferramenta faz parte das ações de ensino remoto da pasta e foi desenvolvida com a MultiRio. De acordo com a SME, o ambiente virtual de aprendizagem oferece conteúdos em diferentes formatos e linguagens, produzidos por professores da Rede para ampliar o conhecimento com percursos organizados por ano de escolaridade, componente curricular e bimestre.



A Rioeducopédia pode ser acessada na aba "Outros" do aplicativo Rioeduca em Casa. O lançamento acontece às 11h35, em uma live com o secretário titular da pasta, Renan Ferreirinha, para a comunidade escolar e transmitida pelo aplicativo Rioeduca em Casa (canal Todos Juntos), pelo YouTube da MultiRio e pela TV Escola. Durante a transmissão, estudantes e professores vão poder conhecer melhor a plataforma e seus objetivos, além de poder participar pelo chat do aplicativo.



A plataforma é voltada para estudantes de todos os anos do Ensino Fundamental, incluindo Educação de Jovens e Adultos (EJA), e para os da Educação Infantil, preferencialmente a partir dos 5 anos. Na ferramenta, vídeos, atividades, quiz com perguntas e área com materiais complementares são as etapas de cada conjunto de conteúdos apresentado. Assim, o aluno assiste a uma aula apresentada por um professor, exercita o que aprendeu em atividades e atesta o conhecimento no Quiz Educa, além de ter acesso a materiais complementares.



A plataforma reforça a integração de ações da Secretaria, sendo elas videoaulas do Rioeduca na TV, o aplicativo Rioeduca em Casa e o Material Rioeduca. “A Rioeducopédia é mais uma iniciativa para melhorar a aprendizagem dos nossos alunos. Estamos fazendo de tudo para oferecer as melhores opções de estudo para o ensino remoto. A Rioeducopédia vai levar ainda mais conhecimento aos nossos estudantes”, afirma o secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha.



O aluno tem acesso personalizado aos percursos indicados para seu ano de escolaridade, separados por componente curricular e de acordo com o bimestre ou trimestre. Todo o conteúdo é alinhado ao currículo da Secretaria Municipal de Educação para o ano de 2021 e os percursos disponíveis na plataforma potencializam o projeto Rioeduca na TV.



"A plataforma Rioeducopédia é mais uma importante contribuição da MultiRio aos esforços da Secretaria para a melhoria do ensino público na nossa cidade. Ela é uma ferramenta para o aluno organizar e acompanhar seu percurso de aprendizado, ao mesmo tempo em que oferece ao professor facilidades para enriquecer as atividades pedagógicas no ensino remoto. A Rioeducopédia também cria instrumentos para o aprimoramento da gestão desse ensino", ressalta o presidente da MultiRio, Paulo Miranda.



Para fazer login na plataforma, o estudante deve colocar a matrícula (somente os números em sequência) e o ano de nascimento (no formato DD/MM/AAAA). Já o professor deve clicar em Matrícula do Professor e fazer login com sua matrícula e início do CPF. O acesso inicial não requer um novo login, o usuário já estará autenticado pelo aplicativo que tem navegação gratuita, sem consumo do pacote de dados.



Uma vez feito o login, o aluno chega à área específica para seu ano de escolaridade. Os alunos da Educação Infantil, dos 1º ao 5º ano, do Carioca II e da EJA veem opções de conjuntos de videoaulas, que incluem componentes curriculares integrados. Já os dos anos finais, 6º ao 9º, veem a tela com as opções dos componentes curriculares, como Matemática, Língua Portuguesa, Ciências, Geografia e História. Ao escolher uma das opções, o aluno encontra os percursos formativos relacionados a ela.



Na lista, ao clicar no vídeo, o estudante entra no percurso correspondente com Videoaula, Desafio, Quiz Educa e Para Saber Mais. Ao final, ele pode avaliar tudo. Ao clicar no avatar, ele chega ao seu perfil e pode ver uma lista dos percursos que completou. Já o professor, ao entrar na plataforma, tem acesso aos conteúdos de todos os anos de escolaridade.



Com o uso pelos alunos da Rede Municipal, a Rioeducopédia também permitirá o acompanhamento pela Secretaria, em tempo real, do desenvolvimento dos alunos na plataforma, com dados importantes sobre o aprendizado nos percursos formativos. Assim, além de um recurso de aprendizagem, a ferramenta prevê potencialidades baseadas em dados para o planejamento pedagógico e a gestão do ensino remoto nas escolas cariocas.