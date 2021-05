4ª UPP Salgueiro faz ação solidária na comunidade Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 16:33 | Atualizado 27/05/2021 17:58

Rio - Policiais da 4ª UPP (Unidade de Polícia Pacificadora) do Morro do Salgueiro, na Tijuca, Zona Norte do Rio, em parceria com o jornal Voz das Comunidades, realizaram nesta quinta-feira (27) a entrega de 100 cestas básicas para famílias da comunidade. A iniciativa integra uma série de atividades da UPP no enfrentamento das crises sociais em decorrência da pandemia de Covid-19.



De acordo com o comandante da 4ª UPP Salgueiro, Capitão Denis, essa ação proporciona uma renovação da sinergia e aproximação entre a comunidade e Unidade, amparando e confortando as famílias em situação de vulnerabilidade social.

Projetos de doações de alimentos se espalham durante pandemia

Campanhas como "Fazer o Bem, Faz Bem" "Rede do Bem" mobilizaram centenas de pessoas para fazerem doações de alimentos neste período de crise. Um estudo da Universidade Livre de Berlim, na Alemanha, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e com a Universidade de Brasília (UnB), divulgado em abril, apontou que quase seis em cada dez casas no Brasil (59,4%) apresentaram algum grau de insegurança alimentar nos últimos quatro meses do ano passado.