Rio de Janeiro

Violência do tráfico recrudesce em Cavalcanti após chefe local conseguir prisão domiciliar

Segundo moradores, a violência ostensiva vem se intensificando no bairro desde que Gaguinho, 'gerente' do tráfico do Morro da Primavera, conseguiu cumprir pena domiciliar

Publicado 27/05/2021 15:00 | Atualizado há 42 minutos