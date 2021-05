Gaguinho conseguiu na Justiça o direito de cumprir pena em casa Reprodução

Por Beatriz Perez

Publicado 27/05/2021 15:00 | Atualizado 27/05/2021 16:09

Rio - A violência recrudesceu em Cavalcanti, Zona Norte do Rio, depois que o "gerente" do tráfico do Morro da Primavera, Wellington de Souza Gouvêa, o Gaguinho, de 32 anos, voltou para casa. Preso em 2018, Gaguinho sucede José da Silva Miguel Filho, o Zezito, de quem já foi gerente, no tráfico local. O morro integra o Complexo da Serrinha, que tem como liderança Wallace Brito Trindade, o Lacoste, da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP).

Gaguinho cumpre pena em regime semiaberto. Em abril de 2020, ganhou na Justiça o benefício da Visita Periódica ao Lar. Diante da pandemia da covid-19, também conseguiu, em maio de 2020, autorização excepcional para aguardar em casa, em prisão domiciliar. Como condição para o benefício, ele deve recolher-se em sua residência entre 22h e 6h, permanecendo integralmente em casa nos fins de semana e não pode sair do Estado do Rio de Janeiro sem autorização judicial ou transferir sua residência sem prévia autorização da Justiça.

Publicidade

Já Zezito, também apontado como liderança do tráfico local está em liberdade condicional desde outubro de 2019.

fotogaleria

Publicidade

Segundo moradores, a violência ostensiva vem se intensificando no bairro desde então. As ruas Iriri e Tumucumaque estão fechadas por barricadas. Há venda de drogas todos os dias na Rua Ingá, onde também são realizados bailes funk às sextas-feiras.

"Os traficantes além de colocarem barricadas na rua agora voltaram a realizar vários bailes (sempre às sextas-feiras). Além do barulho, a venda de drogas é gigantesca. Os traficantes andam armados com fuzis e ameaçam os moradores. Às 4h35 começam a dar tiros para o alto. Depois que ele (Gaguinho) foi solto é que colocaram as barricadas na rua", conta um morador que tem sua identidade preservada.

Publicidade

Gaguinho responde por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, homicídio qualificado, crime tentado (duas vezes) e resistência.

Um relatório do Disque-Denúncia feito a pedido de O Dia, aponta que as ruas que dão acesso à comunidade foram obstruídas com barricadas, dificultando a passagem de veículos dos moradores e de caminhões de entrega. Existem bloqueios em diversos pontos das ruas Iriri, Ingá, Oboró, Silva Vale, Laurindo Filho, Tumucumaque e Rua Joaquim Norberto.

Publicidade

Os criminosos controlam uma central de TV a cabo e internet clandestinas e a venda de gás na comunidade. De acordo com as denúncias, eles proibiram as operadoras legalizadas de entrarem na região. O tráfico também cobra taxas de segurança aos comerciantes.

Ainda segundo informações obtidas pelo Disque-Denúncia, há uma parceria do tráfico com a milícia na comunidade. O tráfico obriga os moradores a usarem os serviços controlados por eles e não permitem o uso de câmeras de monitoramento em residências.