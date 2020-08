Casada há mais de 20 anos com Tiririca, Nana Magalhães fala sobre relacionamento: 'Eu tenho mais ciúme'

Rio - Nana Magalhães, mulher do humorista Tiririca, sempre é elogiada por sua beleza nas redes sociais. Algumas pessoas chegam a insinuar que ela só está com Tiririca por dinheiro. Nana, no entanto, afirmou que não liga para tais comentários.

"Nem ligo, porque quando começamos (a namorar) ele tinha acabado de sair de uma separação e deixado, por vontade própria, tudo que construiu com a música Florentina para sua ex-esposa. Não foi fácil, começamos do zero. Tudo que construímos foi com o nosso esforço e trabalho. Graças a Deus, Ele sempre nos abençoou. Me apaixonei por seu caráter, humildade, simplicidade, seu jeito trabalhador, guerreiro e seu coração bom", disse ela em entrevista à revista "Quem".

No bate-papo, ela também contou que sente mais ciúme de Tiririca do que ele sente dela. "Eu tenho mais ciúmes dele. Mas ele tem ciúmes também. Ele é bem tranquilo, mas não gosta de comentários maldosos nas redes sociais ou quando está em algum local que a pessoa faz alguma piadinha sobre mim ou alguma foto que eu tenha postado", contou.