Munhoz se separa da mulher Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 12/12/2020 20:04 | Atualizado 12/12/2020 20:08

O mundo dos casais sertanejos andam bem movimentado nos últimos tempos. Após o término de Gusttavo Lima e Andressa Suita, chegou a vez de Munhoz, da dupla com Mariano, e Rhayssa Carvalho usaram as redes sociais para anunciar o fim do casamento de 10 meses. E tudo indica que a separação não foi nada amigável. De acordo com Leo Dias, do "Metrópoles", houve uma "brincadeira agressiva", como definiu.



Publicidade

A coluna do Léo Dias conta que o possível motivo do término aconteceu após Munhoz apertar o braço de Rhayssa em uma brincadeira que deixou um hematoma. Ela não gostou do ato e saiu de casa do casal. O cantor usou seu Instagram para anunciar o fim e dizer que a culpa foi dele.

"Vai ser muito difícil aceitar. Tudo isso por culpa minha em errar contigo de forma sem prestar atenção nas minhas condutas. Eu não vou me perdoar nunca por não ter a mulher da minha vida ao meu lado até o final da minha vida. Nunca esqueça minha pequena, não importa aonde eu estiver vou te amar eternamente”, escreveu o sertanejo na legenda da foto.



Publicidade

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rhayssa Carvalho Munhoz (@rhayssacarvalho)

Já a ex não entrou em muitos detalhes: "Neste momento das nossas vidas vamos seguir caminhos diferentes, com muita dor essa decisão foi tomada. Porém, o nosso amor continuará lá, lindo como sempre foi. Estou escrevendo em respeito a tantas pessoas envolvidas, que torcem por nós e nos respeitam”.



Publicidade

A polêmica rendeu

Após o jornalista publicar o possível motivo da separação, Munhoz entrou em contato com a coluna de Leo Dias. "Vou falar uma coisa para você do fundo do meu coração, que eu não encontre você nunca na minha vida. Vai tomar no seu c*. Você é um filho de uma p*** de um bosta. Em relacionamento meu, você não vai entrar. E você não vem conversar merdinha, não”, diz o cantor em áudio enviado pelo Instagram.



Publicidade