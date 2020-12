Andressa Suita e Gusttavo Lima não escondem que estão no mesmo lugar Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 12/12/2020 17:45 | Atualizado 12/12/2020 17:49

Bem resolvidos? Andressa Suita movimentou as redes sociais ao curtir um post bem específico sobre o ex-marido, o cantor Gusttavo Lima, no Instagram, neste sábado. Sem cerimônia, a modelo deu o famoso like em uma matéria que ressaltava a vida de solteiro do sertanejo, com que tem dois filhos, Gabriel, de 3 anos, e Samuel, de 2.

Andressa Suita curte matéria sobre Gusttavo Lima Instagram

A publicação em questão comentava uma entrevista onde o cantor assumiu estar bem solteiro. "Estou feliz sozinho", disse Gusttavo na ocasião. Se não bastasse, nesta semana, a modelo também recebeu uma curtida do ex no Instagram ao aparecer com um óculos poderoso, maquiagem levinha e cabelo solto em um carro dentro de um veículo.



Solteira. Andressa recentemente exibiu na web uma noitada que teve com amigos. Na ocasião, ela dançou funk e bebeu drinks. A própria modelo postou um vídeo onde aparece dançando "Chama Ela", música de Lexa com Pedro Sampaio. O ex-casal estava junto desde 2015 e decretaram o fim da relação em outubro.