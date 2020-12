Luma de Oliveira Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 12/12/2020 21:17 | Atualizado 12/12/2020 22:05

Quem é rainha nunca perde a majestade! Eterna musa do carnaval carioca, Luma de Oliveira completou 56 anos com uma festinha particular em família, com direito à bolo de oncinha e tudo! Ao lado dos filhos, Thor, de 28, e Olin, de 24, frutos do antigo casamento dela com o empresário Eike Batista, a moreno celebrou a chegada da nova idade em Ipanema, na Zona Sul do Rio.

Aproveitando o dia em ótima companhia, a ex-Rainha de Bateria posou com os herdeiros, e Lunara Campos, noiva de Thor, durante a comemoração. "Noite de verão em Ipanema. Família, bolo, lembranças, risos, planos de vida...", escreveu Luma na legenda.