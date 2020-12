Cardi B Reprodução de video

Por O Dia

Publicado 12/12/2020 18:53 | Atualizado 12/12/2020 18:54

A sofrência, meu pai... A rapper norte-americana Cardi B voltou a surpreender os fãs brasileiros ao aparecer nas redes sociais ouvindo hits da dupla Zezé Di Camargo & Luciano. Provando ser gente como a gente, a artista publicou um vídeo no Instagram Stories em clima de dor de cotovelo ao declarar saudades do marido Offset, enquanto escutava "Tudo de Novo", dos irmãos sertanejos.

Não dá com a Cardi B kkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/u3PyQjjVJC — Victor Oliveira (@victoroliveira) December 12, 2020

Publicidade

No registro, a cantora aparece aparentemente chateada, mas com a letra do modão na ponta da língua. "Eu quero tudo de novo; Sentir seu corpo suado e molhado de beijos; Eu quero sempre mais; Ah, como eu quero mais", dizia a letra do hit.



Além disso, a rapper, que recentemente dez uma parceria com Anitta em "Me Gusta", também escreveu a seguinte legenda: "Mal posso esperar para chegar em casa e te abraçar, Offset". Vale lembrar que "Tudo de Novo" é um hit antigo de Zezé Di Camargo e Luciano, gravado em 1993.

Cardi B com o marido, Offset, e a dupla Zezé Di Camargo &Luciano Reprodução do Instagram

Publicidade

Essa não é a primeira vez que a cantora deixa claro seu gosto pelas músicas da dupla sertaneja. Em abril deste ano, época em que a quarentena tinha acabado de ser decretada, Cardi B publicou alguns vídeos em seu Instagram ouvindo músicas da dupla Zezé di Camargo & Luciano – incluindo "Tudo de Novo".



Em agosto, a rapper fez a web pirar outra vez ao repetir a dose postando um novo registro ao som de "É o Amor", maior hit dos sertanejos, cantada em espanhol! Nessa ocasião, ela também escreveu uma mensagem dizendo que iria fazer amor com o marido.