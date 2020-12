Camilla de Lucas Reprodução do Instagram

Se for mesmo confirmado, a gente vai adorar! Na esperança de repetir o mesmo de 2020, o "Big Brother Brasil21" vai repetir a formula e misturar anônimos e famosos na casa mais vigiada do Brasil. Com vários nomes especulados, tudo indica que a youtuber Camilla de Lucas, que tem mais de seis milhões de seguidores em suas redes sociais, fará parte do grupo camarote od reality show da Globo. A informações foi dada pelo colunista Leo Dias, do "Metrópoles".





A influenciadora digital, que trabalha com as redes sociais desde 2017, estourou em 2020 nas redes, com vídeos curtos de humor que retratam a vida real. O conteúdo da moça já foi compartilhados por diversos famosos, como Giovanna Ewbank, Tais Araújo e Regina Casé.



Além de Camilla, outro participante já está confirmado, segundo o colunista, dessa vez para o grupo pipoca. Julio Piva, administrador da página Católico BR, que tem 200 mil seguidores, quase entrou no "BBB 20", mas teve a participação cancelada após seu nome ser vazado. O mineiro agradou tanto que foi convidado novamente para entrar na casa mais vigiada do Brasil. Vamos aguardar...