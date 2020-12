Silvio Santos faz 90 anos com festa do pijama Reprodução do instagram

O apresentador e dono do SBT, Silvio Santos completou 90 anos de idade, neste sábado, e não deixou a data passar em branco por conta da pandemia do novo coronavírus. Feliz da vida, o "patrão" ganhou o carinho da família, que se reuniu para celebrar a data com uma festa do pijama. Tudo dentre da mansão dos Abravanel, em São Paulo. Nas imagens publicadas por Patrícia, ele, a mulher, Íris Abravanel e as filhas aparecem usando as roupas de dormir com a mesma estampa para a festa.



No vídeo, a residência aparece decorada com balões azuis, dourados e pratas. Também é possível ver um enorme quadro com um desenho de Silvio Santos. Para a festa, ele teve dois bolos. Chique demais! "Celebrando meu papaizão! Uma vida longa, linda e cheia de saúde! Amo muito!", escreveu Patricia.

Silvio Santos ainda ganhou um parabéns virtual de amigos e familiares que não estavam presentes na festa. Tiago Abravanel, neto do apresentador, publicou um vídeo em que todos aparecem em uma chamada de vídeo na hora de cortar o bolo. Vida longa, Silvio!