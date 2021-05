Equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) estiveram no local Google / Reprodução

Publicado 27/05/2021 21:55

Rio - A Polícia Militar esteve, na noite desta quinta-feira, no bairro da Praça Seca, na Zona Oeste da cidade, após relatos de tiroteio em uma área de mata na região. De acordo com a PM, equipes do 18ºBPM (Jacarepaguá) foram ao local com o objetivo de impedir que criminosos confrontassem entre si.

"A Praça Seca passa por uma disputa territorial envolvendo grupos de criminosos rivais e a Polícia Militar atua de maneira contínua com equipes de patrulhamento posicionadas em áreas de acessos ao Morro da Barão para impedir que os criminosos avancem", afirmou a corporação.

Nas redes sociais, alguns moradores comentaram sobre. "Praça seca era um lugar bom demais. Todo dia tem relatos. Que faixa de Gaza. Deus ajude os de bem", disse um rapaz no Twitter. "Bala comendo na Praça Seca, como sempre", disse outro.

A polícia disse que não houve registro de presos ou feridos.