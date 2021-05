Por O Dia

Publicado 16/05/2021 18:05

Rio - Um criminoso morreu e dois ficaram feridos, durante uma troca de tiros com agentes do Grupo de Ações Táticas (GAT), na manhã deste domingo (16), na região da Comunidade da Viúva, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Um dos baleados foi identificado como Magrinho, ferido na perna direita. Um dos presos é apontado como líder do bando.

Segundo os agentes, as investigações apontam que a quadrilha estaria planejando uma sequência de roubos de veículos de cargas na BR-101. Os policiais seguiram para a localidade e foram recebidos a tiros pelos criminosos. As equipes revidaram resultando na morte de um dos criminosos.

Ainda de acordo com os agentes, um dos presos possui pelo menos seis anotações criminais com mandados de prisão em aberto, além de uma tentativa de roubo a um delegado, no final de 2020. Ele tem como principal característica participar ativamente dos roubos naquela comunidade e já foi reconhecido como autor de diversas investigações da 71ª DP (Itaboraí), 73ª DP (Neves) e 74ª DP (Alcântara).

Os dois presos vão responder pelos crimes de associação criminosa armada, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.