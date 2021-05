Por O Dia

Rio - Policiais civis da 126ª DP (Cabo Frio) em apoio a fiscais do Instituto Estadual de Ambiente (INEA), deflagraram, nesta quinta-feira, uma operação para combater crimes ambientais em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Durante a ação, foi constatada uma extração ilegal de recursos minerais.Durante diligências na Estrada do Trimumu, no Bairro Botafogo, os agentes encontraram um terreno que estava sendo utilizado na prática do crime. Foi constatado que o local não tinha a devida licença ambiental para a extração. O responsável pelo empreendimento não foi encontrado e o espaço foi interditado.