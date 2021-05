Previsão do tempo Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Publicado 28/05/2021 09:59 | Atualizado 28/05/2021 11:07

Rio - A cidade do Rio de Janeiro tem previsão de dias mais nublados, com sol entre muitas nuvens e risco de pancadas de chuva neste fim de semana. Segundo o Alerta Rio, há ainda a previsão de vento moderado a forte no sábado e de chuva moderada a forte no domingo e na segunda-feira.

Nesta sexta-feira, a previsão é de um dia nublado e sem chuva, com a temperatura variando entre 31ºC e 17ºC. No sábado, a previsão é de sol com aumento de nuvens ao longo do dia e pancadas de chuva à noite. Mínima de 19ºC e máxima de 33ºC.

"No sábado, os ventos se intensificarão no período da manhã, podendo ocorrer rajadas fortes. O céu estará parcialmente nublado a nublado, mas, até o momento, os modelos numéricos de previsão do tempo não indicam chuva para este dia. Já a partir da manhã de domingo até a segunda-feira, a previsão é de chuva moderada, podendo ser forte rapidamente e em pontos isolados. Para a terça-feira, devido ao transporte de umidade do oceano, permanece a previsão de chuva, mas com intensidade fraca a moderada", detalha Juliana Hermsdorff, meteorologista chefe do Alerta Rio, com sede no Centro de Operações Rio (COR).

No domingo, a aproximação desta frente fria deixará o céu nublado a encoberto, com pancadas de chuva moderada a forte, em pontos isolados, a partir da manhã. Os modelos numéricos de previsão do tempo estimam que, em média e para toda a cidade, chova 15mm para este período. A máxima será de 29ºC e a mínima de 17ºC.

Na segunda-feira, a passagem desta frente fria pelo oceano manterá o tempo instável no Rio, com previsão de pancadas de chuva de intensidade moderada a forte a qualquer momento do dia. Os modelos numéricos de previsão do tempo indicam que, em média e para toda a cidade, chova 15mm neste período. A máxima será de 27ºC e a mínima de 16ºC.

Na terça-feira, o transporte de umidade do oceano manterá o predomínio de céu encoberto sobre a cidade, com previsão de chuva fraca a moderada ao longo do dia. Os modelos numéricos de previsão do tempo indicam que, em média e para toda a cidade, chova 5mm neste período. A máxima será de 25ºC e a mínima de 15ºC.