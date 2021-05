Casos foram encaminhados para as Delegacias de Homicídios das regiões Foto: reprodução internet

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 18:28 | Atualizado 28/05/2021 18:42

Rio - Policiais militares do 20º BPM (Nova Iguaçu) encontraram dois homens mortos próximo ao Arco Metropolitano, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, nesta sexta-feira (28). Os militares foram acionados para uma ocorrência no local, onde acharam os corpos. A área foi isolada e a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) também foi acionada.



Em nota, a Polícia Civil informou que a especializada realizou perícia e ouviu familiares das vítimas. Agora, as investigações estão em andamento para determinar como o caso aconteceu e os autores do crime. Nesta quinta-feira (27), um corpo também foi encontrado, dessa vez no bairro do Coelho, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.



Policiais do 7º BPM (São Gonçalo) foram chamados para o bairro e encontraram um homem morto. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI). Procurada, a Polícia Civil ainda não se manifestou sobre o caso.