Uber anuncia medidas para apoiar vacinação no Rio de Janeiro Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 18:06

Rio - A Uber fechou um acordo com a Prefeitura do Rio para doar viagens à servidores públicos da Secretaria Municipal de Saúde. Ao todo, a empresa vai fornecer R$ 400 mil em códigos promocionais para apoiar o deslocamento equipes de Saúde da Família para a vacinação em domicílio de pessoas acamadas.



O código será válido das 6h30 até as 19h.e precisa ser adicionado no aplicativo da Uber antes das viagens. Veja como ativar o código de desconto:



- Abra o aplicativo e selecione o menu (três linhas verticais no canto superior esquerdo)

- Entrar no item "Wallet" e rolar até a parte de baixo

- Em "Promoções", selecionar a opção "Adicionar código promocional" (Não vai funcionar como "voucher")

- Digite o código fornecido pela secretaria



"A importância do incentivo dessa parceria vem ao encontro da necessidade de vacinação das pessoas acamadas e com dificuldade de locomoção, mantendo a proteção para essas pessoas e suas famílias com a mesma qualidade e agilidade da assistência na imunização realizada nas nossas unidades", comenta a subsecretária de Promoção, Atenção Primária e Vigilância da SMS, Ana Luiza Caldas,



De acordo com a diretora-geral da Uber no Brasil, Claudia Woods, o objetivo é da ação é de garantir que a mobilidade não seja mais um obstáculo para quem quer se vacinar. Claudia Woods. "Também estamos apoiando a Central Única das Favelas (Cufa) para permitir que as pessoas mais vulneráveis tenham uma opção de mobilidade para chegar aos locais de vacinação. Neste momento, nossa parceria com eles é para identificar idosos que estejam nos grupos prioritários para que possamos oferecer as viagens", diz Woods.



A Uber também apoiou o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) para promover informação de qualidade sobre as vacinas e os programas de vacinação para toda a comunidade de mais de 22 milhões de usuários e 1 milhão de parceiros do aplicativo. Todos receberam, por meio do app da Uber, pílulas de informação e dicas produzidas pelo Conass sobre as vacinas.



Esse pacote de medidas faz parte do compromisso anunciado pelo CEO da Uber, Dara Khosrowshahi, de fornecer em todo o mundo 10 milhões de viagens gratuitas ou com descontos para ajudar a assegurar que a mobilidade não seja uma barreira para se tomar a vacina



Desde o início da pandemia, a empresa tomou uma série de medidas para enfrentamento à pandemia. O uso de máscaras se tornou obrigatório para todos que dirigem ou utilizam o aplicativo durante a pandemia. Com isso, todos os motoristas parceiros e usuários precisam passar por um checklist diariamente confirmando que estão tomando as precauções devidas, como o uso de máscara, utilização do banco traseiro do carro, janelas abertas para ventilação, além da higienização. Também foi introduzido uma ferramenta para identificar o uso de máscaras por meio de uma selfie.

Veja outras medidas:

UberMedics: no Rio de Janeiro, foram oferecidas 12 mil viagens em parceria com o Movimento União Rio. Esses profissionais podem fazer viagens pela plataforma da Uber quando a origem ou o destino for um dos centros de saúde da cidade.



Doação de sangue: a empresa passou a custear viagens de doadores que queiram se deslocar para bancos de sangue. A iniciativa já atendeu mais de 20 municípios de todas as regiões do país.

Cestas básicas: em parceria com a CUFA – Central Única das Favelas, lançamos uma campanha para doação de cestas básicas e kits de higiene a comunidades vulneráveis afetadas pelo coronavírus usando o aplicativo Uber Eats.

Pesquisa de plasma: no Rio de Janeiro, foi feito uma parceria com o Hemorio, o hemocentro coordenador do Estado do Rio de Janeiro, para oferecer viagens a pessoas curadas de coronavírus que queiram doar o plasma do sangue para pesquisa de combate ao vírus.

Centro de Higienização: inauguramos Centros de Higienização da Uber voltado a motoristas e entregadores parceiros em dez capitais. O centro permite que em um único local os parceiros façam limpeza dos veículos e das mochilas de entrega com nanotecnologia, retirem kits com itens de proteção e higiene (máscara, luvas e desinfetante) e instalem divisórias de PET para proteção adicional nos carros.

