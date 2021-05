Fila para vacinação contra a covid-19 no posto de Centro Municipal de Saúde em Caxias Luciano Belford/Agencia O Dia

Publicado 28/05/2021 17:17

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta sexta-feira, 855.766 casos confirmados e 50.374 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 522 novos casos e 249 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,89%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 792.223 pacientes se recuperaram da doença.

Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 84,9%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 58,1%.

Prefeitura espera receber 500 mil testes da covid-19

A Prefeitura do Rio informou, nesta sexta-feira, que a cidade vai receber do Ministério da Saúde cerca de 500 mil testes rápidos para a detecção da covid-19 . O anúncio foi feito pelo secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz durante a apresentação do 21º Boletim Epidemiológico. De acordo com a prefeitura, desde o começo de 2021, a cidade do Rio realizou 450 mil testes contra o vírus.

No momento, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio está aguardando uma recomendação oficial do Ministério da Saúde e da Anvisa sobre a implementação de barreiras sanitárias em aeroportos internacionais do país. A discussão sobre maior vigilância nas entradas das cidades ganhou força após a confirmação de que um morador de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, está com a variante indiana da covid-19, a B.1.671.2.

Ele retornou da Índia no último fim de semana e passou por aeroportos de São Paulo e Rio antes de receber o teste positivo para o coronavírus.

O secretário Daniel Soranz afirmou também que a pasta tem se reunido com o Ministério para discutir sobre barreiras sanitárias. "O Ministério da Saúde deve soltar recomendação e normas para barreiras sanitárias nos próximos dias. Estamos esperando o que é atribuição deles", comentou.