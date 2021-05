Ceni - Flamengo x Fluminense - Final Carioca - 22-05-2021 Alexandre Vidal / Flamengo

Rio - A sala de troféus da Gávea já está ficando pequena para tantas conquistas nos últimos anos — foram 13 desde 2019 — e, ao que tudo indica, vai ser necessário abrir mais espaço para os canecos. Nas previsões para o Rubro-Negro decorrer do ano, os convidados do Meia Hora foram unânimes: o Flamengo tem grandes chances de empilhar mais taças. Amanhã será a vez de conferir o futuro do Botafogo.





João Bidu (astrólogo)

Escorpiano de 17 de novembro de 1895. Até 19 de junho, muita sorte, inclusive para fazer dinheiro com a venda de jogadores. Pode enfrentar oscilações por causa da quadratura de Saturno com Urano. Aliás, Saturno pode causar dificuldades no ambiente interno, no Brasileiro e Copa do Brasil até 9 de outubro. Nessa fase, não será difícil haver mudança no comando técnico. Na reta final do Brasileirão, contudo, o Mengo estará livre de qualquer zica astral.

Alexandre de Exu (babalaô)

O Flamengo aparece como candidato aos títulos da Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, mas precisa tomar cuidado para não tropeçar nos problemas que irão aparecer no vestiário. Seus principais adversários são o Atlético Mineiro, que vem com muita vibração, e o Palmeiras, que vem forte, mas algo vai fechar o caminho dele. O Rubro-Negro aparece bem de grana, mas terá alguns problemas internos.

Maria do Sol (taróloga)

Se não sofrer nenhum tipo de influência externa (brigas internas de jogadores), o Rubro-Negro terá um semestre vitorioso que vai impactar positivamente as finanças do clube. Vendas de jogadores, premiações e a reabertura dos estádios vão fazê-lo obter as maiores rendas. Tem boas chances de ganhar a Libertadores — ao lado de Atlético-MG e Palmeiras — e o Campeonato Brasileiro — junto com o Galo, Palmeiras, São Paulo e Grêmio.