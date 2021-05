Bruno Viana Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 25/05/2021 20:10 | Atualizado 25/05/2021 20:12

O Flamengo e o Braga, de Portugal, têm bom relacionamento, e os dois clubes fizeram transações em um passado recente. O Rubro-Negro emprestou Vitor Gabriel ao clube português, que cedeu Bruno Viana aos cariocas. O vínculo do jovem atacante termina em julho, e o compromisso do zagueiro com a equipe brasileira vai até dezembro.

O Braga tem a intenção de desembolsar 2,5 milhões de euros, cerca de 16 milhões de reais, e exercer a opção de compra de Vitor Gabriel, e representantes do time português planejam uma viagem ao Brasil em junho para analisar outros jogadores e sacramentar a situação do atacante. Uma ideia debatida é conversar com o Flamengo para envolver Bruno Viana na negociação.

Um dos membros da diretoria do Braga procurou saber a respeito do desempenho de Bruno Viana no Flamengo para saber se há chance de o defensor ser inserido na transação por Vitor Gabriel. Os valores das opções de compras dos dois jogadores são diferentes: a do atacante é de 2,5 milhões de euros. Já o zagueiro possui duas: 7 milhões de euros em julho e 8 milhões de euros se a cláusula for exercida em dezembro, ao término do empréstimo.

Até o momento, Bruno Viana, que não foi um jogador que contou com a aprovação de Rogério Ceni, não fez atuações contundentes e não se firmou na zaga do Flamengo, que tem Arão, improvisado na posição, como titular ao lado de Rodrigo Caio.

Bruno Viana chegou ao Flamengo par a disputa da temporada 2021. Disputou 14 jogos e falhou em partidas importantes, como a contra La Calera, pela Libertadores, quando bobeou três vezes em um mesmo lance e viu os chilenos marcarem um gol.

Cria das categorias de base do Flamengo, Vitor Gabriel tem 21 anos e chegou ao Braga em 2019. Nesta temporada, em 25 jogos pelo time B do clube português, disputou 25 jogos, marcou 11 gols e deu oito assistências.