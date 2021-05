Coluna do Venê

Proposta financeira do Olympique a Gerson é três vezes mais do que os vencimentos atuais do meia no Flamengo

Apesar do alto valor oferecido, o jogador não está, neste momento, empolgado com o projeto de carreira de atuar na França; time francês insiste porque Jorge Sampaoli exige e cobra a chegada do brasileiro à equipe

Publicado há 5 dias