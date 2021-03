Rodinei com a camisa do Inter Divulgação Internacional

Por Venê Casagrande

Publicado 28/03/2021 15:44 | Atualizado 28/03/2021 15:48

Rio - Em busca de transferências para melhorar o momento financeiro do clube, o Flamengo pode encontrar nas vendas de dois jogadores emprestados um auxílio. Valorizados, o lateral-direito Rodinei e o volante Piris Da Motta devem retornar ao clube carioca nos próximos meses, mas o Rubro-Negro espera conseguir vendê-los na próxima janela de transferências.

Publicidade

O volante paraguaio Piris da Motta, de 26 anos, defende atualmente o Gençlerbirligi, da Turquia. O seu contrato de empréstimo vai até junho de 2021. O clube turco tem uma opção de compra no valor de 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 23,82 milhões) e apesar de Piris viver um bom momento, o clube turco não deverá exercer essa opção, porque vive uma situação financeira delicada. Com 26 jogos e quatro gols, o paraguaio está valorizado e por conta disso, o Flamengo aposta que irá receber uma oferta pelo jogador na próxima janela de transferências.



Rodinei, de 29 anos, vive bom momento no Internacional, tendo feito 42 jogos e anotado um gol. Com contrato de empréstimo até abril deste ano, o jogador não deverá ser comprado pelo Colorado. Apesar do bom momento no clube gaúcho, o valor pedido pelo Flamengo para a transferência é considerado alto para os padrões do Inter. O Rubro-Negro deseja 4 milhões de euros (R$ 27,23 milhões) pelo lateral. Em relação ao futuro de Rodinei, o Flamengo pode ampliar o empréstimo com o Internacional, mas o Rubro-Negro planeja receber uma oferta pelo lateral na próxima janela de transferências.

Publicidade

Tanto Rodinei quanto Piris da Motta têm contrato com o Flamengo até dezembro de 2022. A ideia do Flamengo não é voltar a utilizar nenhum dos dois jogadores. O clube está confiante que por conta da valorização dos atletas irá conseguir vendê-los na próxima janela de transferências.