Rodinei com a camisa do Inter Divulgação Internacional

Por O Dia

Publicado 09/05/2021 17:03

Rio - Rodinei voltará ao Flamengo em junho, mas não tem deixado de se dedicar com a camisa do Internacional. Após a partida contra o Juventude, pelo Campeonato Gaúcho, o técnico Miguel Ángel Ramírez destacou a postura do jogador nas últimas partidas do Colorado, mesmo sabendo que não irá permanecer.

Publicidade

"Eu estou muito contente com o desempenho do Rodinei. Isso fala muito bem do profissionalismo dele. Está acabando seu contrato, ele sabe que não vai ficar, que vai voltar para seu clube, e está sendo muito profissional, muito generoso com o esforço, e aplicado. É o que dissemos para ele, que tem que fazer da melhor maneira, e isso fala muito bem do profissionalismo dele. Da qualidade não precisamos falar, porque todos sabem do jogador que é, das qualidades que tem", declarou o treinador.



Para ficar com Rodinei, o Internacional precisaria arcar com a cláusula de compra prevista em contrato, mas o valor é considerado alto. O Flamengo não cogita um novo empréstimo do lateral.