Kenedy acumula empréstimos após chegada ao Chelsea AFP

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 18:03 | Atualizado 28/05/2021 18:04

Rio - Na tarde desta sexta-feira (28), um encontro movimentou as redes sociais da torcida Rubro-Negra. Após almoço com Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo, o ponta Kenedy, do Chelsea, visitou o Ninho do Urubu para conhecer a estrutura. Através de nota, a diretoria do Flamengo infirmou que o atleta realizará tratamento e trabalho de transição física no clube durante as férias.

Nesta sexta-feira (28.05), Kenedy visitou o CT George Helal para conhecer a estrutura. O atleta realizará tratamento e trabalho de transição física no clube durante as férias. #CRF — Flamengo (@Flamengo) May 28, 2021

Publicidade

A reportagem do Jornal O Dia apurou que Kenedy é bem avaliado pela diretoria do Rubro-Negra e que há o interesse na contratação do atacante, mas não será uma transação fácil. O jogador tem contrato com o Chelsea até o meio de 2024. A ideia do Flamengo é conseguir um empréstimo junto à equipe inglesa, tem em prestado Kenedy desde seu desembarque em Londres, em 2015. Conversas iniciais entre as partes já aconteceram e contaram com o aval do atacante.

Atualmente no Granada, da Espanha, Kenedy faz sua melhor temporada no futebol europeu, onde participou de 44 jogos e anotou 8 gols.