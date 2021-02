Washington Reis e Cláudio Castro assinam convênio de segurançaa Gabriel Mendes/Divulgação

Publicado 27/02/2021 17:21

Duque de Caxias - Em visita ao município de Duque de Caxias, neste sábado, 27, o governador em exercício, Cláudio Castro, e o prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, acompanharam importantes obras na cidade. Eles assinaram o termo de convênio entre o Governo do Estado e o Consórcio Integrado de Segurança Pública da Baixada Fluminense (CISPBAF).

A futura sede do CICC-BF ficará na Avenida Brigadeiro Lima e Silva, 1.189, no bairro Jardim Vinte e Cinco de Agosto, O local será equipado com tecnologia e serviços de inteligência para combater a violência. Cláudio Castro salientou que a assinatura do termo de convênio do Consórcio de Segurança é o grande símbolo da verdadeira parceria.

“Esse grande monitoramento que faremos, através do Centro de Comando e Controle, melhorará a segurança pública e também a mobilidade urbana”, disse.



Washington Reis, que além de prefeito de Duque de Caxias é também presidente do Consórcio, declarou que o Centro de Comando e Controle fornecerá informações às instituições policiais utilizando recursos tecnológicos.

“O Centro será o cérebro de fornecimento de imagens, de identificação de placas de veículos e de identificação facial. Vamos melhorar muito os índices de violência oferecendo às instituições policiais tecnologia de ponta".

Restaurante do Povo e anúncio de melhorias



Washington e Castro visitaram as obras de recuperação do bairro Carreteiro, em Xerém. Em seguida, a comitiva seguiu para a visita técnica às obras de infraestrutura de iluminação em LED da Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, antiga Avenida Presidente Kennedy. A via receberá 15km de iluminação e trará mais segurança à população.



As autoridades também seguiram para a visitação das obras de reforma do novo Restaurante do Povo. Fechado desde novembro de 2016, o Restaurante Popular Dom Hélder Câmara, no Centro de Duque de Caxias, está sendo totalmente reformado e vai passar a oferecer, em breve, duas mil refeições por dia. O novo Restaurante do Povo vai garantir a oferta de café da manhã por R$ 0,50 e, almoço, por apenas R$ 1.