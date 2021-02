Duque de Caxias inicia construção de creche na Vila Ideal Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/02/2021 13:55

Duque de Caxias - A cidade da Baixada Fluminense vai ganhar uma nova creche. A Secretaria Municipal de Obras iniciou a fase de fundação para construção de uma nova creche na comunidade da Vila Ideal. A unidade vai atender 128 crianças em tempo integral e a construção faz parte do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) do Governo Federal. O prédio terá quatro salas de atividades, dois berçários, refeitório, cozinha, lactário, fraldário e solário, além de área administrativa. Na área desapropriada pela Prefeitura será construída uma escola, uma praça com quadra poliesportiva, academia, área de lazer, entre outros equipamentos.

Duque de Caxias inicia construção de creche na Vila Ideal Divulgação



A Prefeitura de Duque de Caxias, através do PAC, já entregou vários apartamentos no conjunto residencial Vila Ideal e, para evitar enchentes na região, está promovendo as obras de canalização do Canal Caboclo. Além disso, na mesma região, a SMO está revitalizando o prédio do antigo Restaurante Popular, fechado há mais de cinco anos e transformado no Restaurante do Povo, que vai oferecer almoço a R$ 1 e café da manhã a R$ 0,50. A inauguração do local está prevista para a próxima quinta-feira, dia 4. , através do PAC, já entregou vários apartamentos no conjunto residencial Vila Ideal e, para evitar enchentes na região, está promovendo as obras de canalização do Canal Caboclo. Além disso, na mesma região, a SMO está revitalizando o prédio do antigo, fechado há mais de cinco anos e transformado no Restaurante do Povo, que vai oferecer almoço a R$ 1 e café da manhã a R$ 0,50. A inauguração do local está prevista para a próxima quinta-feira, dia 4.

Publicidade