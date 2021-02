Até o momento, cerca de 4,7 milhões de brasileiros já receberam ao menos a primeira dose da vacina Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/02/2021 15:33 | Atualizado 25/02/2021 15:58

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias segue, nesta sexta-feira, 26, com o cronograma de vacinação para aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 aos idosos de 80 anos ou mais. A partir das 7h, o grupo poderá se dirigir aos dois pontos de vacinação em sistema Drive Thru, instalados na Praça do Galo (Parque Fluminense) e Praça do Pantanal (em frente a Escola Municipal Maria Clara Machado – Antiga Maria Tenório), no segundo distrito.



Até o momento, mais de 21 mil pessoas receberam a primeira dose das vacinas Coronavac e Astrazeneca no município de Duque de Caxias, contemplando os grupos formados por profissionais de saúde, idosos acamados, residentes em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI), trabalhadores de 60 anos ou mais da rede municipal de Educação (SME) e idosos de 80 anos ou mais. Além disso, os números atualizados registram que 5.589 profissionais de saúde, das redes pública e privada, já receberam a segunda dose da vacina Coronavac.



O cronograma para aplicação da segunda dose da vacina Coronavac, aos idosos que estão completando o prazo da imunização, será divulgado nos próximos dias pela Prefeitura.



Serviço:

Primeira dose da vacina contra Covid-19 para idosos de 80 anos ou mais

Data: Sexta-feira, 26/02, a partir das 7h da manhã

Locais: Pontos de vacinação em sistema Drive Thru

- Praça do Galo (Parque Fluminense)

- Praça do Pantanal (Em frente a E. M. Maria Clara Machado – Antiga Maria Tenório)