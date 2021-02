Duque de Caxias finaliza segunda dose em idosos que vivem em abrigos Divulgação

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, finalizou a aplicação da segunda dose da vacina Coronavac para os idosos e trabalhadores das Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI). Com isso, completaram o ciclo de imunização contra a Covid-19, 524 idosos e trabalhadores das 11 instituições instaladas no município de Duque de Caxias: Abrigo Getsêmani, Lar Amor Maior, Abrigo Vovó Jack, Solar da Melhor Idade, Lar Peniel, Abrigo Elshaday, Tia Ilza, Tia Mônica, Mansão da Esperança, Abrigo Moriá e Residência Terapêutica Parque Lafaiete.



Mais de 21 mil pessoas já receberam a primeira dose das vacinas Coronavac e Astrazeneca no município, contemplando os grupos formados por profissionais de saúde, idosos acamados, residentes em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI), trabalhadores de 60 anos ou mais da rede municipal de Educação (SME) e idosos de 80 anos ou mais. Além dos idosos e trabalhadores de ILPIs, 5.589 profissionais de saúde das redes pública e privada também já receberam a segunda dose da vacina Coronavac em Duque de Caxias. Nos próximos dias, a administração municipal vai dar início à aplicação da segunda dose da Coronavac contemplando o grupo formado por idosos de 80 anos ou mais.