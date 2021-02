Delegacia de Duque de Caxias Reprodução

Por O Dia

Publicado 25/02/2021 10:35

Duque de Caxias - Quatro pessoas foram presas em flagrante por policiais civis da 59ª DP (Duque de Caxias) após estourar uma fábrica clandestina de bebidas. Segundo os agentes, os acusados adquiriam cervejas mais baratas, retiravam os rótulos das garrafas e trocavam por marcas de maior valor no mercado para lucrar indevidamente.

A fábrica funcionava no Parque Boa Vista, em Duque de Caxias. Os agentes foram ao local checar uma informação. Ao avistar o depósito, a equipe da 59ª DP percebeu uma movimentação, entrou no lugar e encontrou diversas caixas de cerveja, garrafas sem rótulos, instrumentos para fixar as tampas e material para colar as marcas. Os policiais também encontraram um tonel com água, que era utilizado para auxiliar a remover os rótulos.



Os acusados presos são de diferentes estados. Segundo a 59ª DP, as investigações vão continuar para apurar a participação de outras pessoas no crime.