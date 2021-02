Fundec abre 20 mil vagas para cursos on-line Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/02/2021 11:21

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Academia Fundec de Ensino à Distância e a Cisco (empresa de tecnologia), vai abrir na próxima segunda-feira, 01, o período de matrículas para cursos online. Os interessados devem fazer as inscrições até o dia 09 de março.



Nesta rodada serão oferecidas 20 mil vagas em cinco cursos: Alfabetização Digital, Empreendedorismo, Fundamentos em Segurança Cibernética, Introdução à Segurança Cibernética e Introdução à Internet de Todas as Coisas. Nestes cursos, o aluno receberá certificado de conclusão 30 dias após o término das atividades no ambiente digital.



Os interessados podem fazer a inscrição pelo site da Fundação (www.fundec.rj.gov.br) ou comparecer a um dos Centros de Ensino, munidos de identidade e CPF, além de possuir um email para cadastro na plataforma on-line. Acesse o site da Fundec (www.fundec.rj.gov.br) ou entre em contato através do Whatsapp (21 97464-6089) para mais informações.