Celso do Alba é o novo presidente da Câmara de Duque de Caxias Divulgação

Publicado 25/02/2021 09:43

Duque de Caxias - Com nova presidência, a Câmara de Vereadores de Duque de Caxias está se reestruturando. O presidente da Casa Legislativa, Celso do Alba (MDB), vem promovendo algumas mudanças visando a maior excelência dos vereadores. O município da Baixada Fluminense conta com 29 integrantes.

Entre os grandes desafios do novo presidente está congregar diferentes grupos, seja de ideias ou de pautas. Celso, chamado de "príncipe" pelos colegas, é reconhecido por ser um bom articulador.

"A nossa prioridade aqui tem que ser o melhor para Duque de Caxias. Não existe conflito quando a gente precisa aprovar pautas de interesse da população", declarou.

Um dos projetos mais recentes, e aprovado por unanimidade pelo Legislativo, foi o Programa Primeira Chance, da prefeitura, que deu oportunidade de emprego para jovens entre 18 e 20 anos. Os vereadores também aprovaram recentemente a mudança do horário das sessões da Câmara - das 17h para 10h.

"Fazer as sessões de manhã traz menos gastos, por exemplo, com a energia elétrica. Quero marcar minha gestão com austeridade e aproximação forte com a população. Vivemos um momento de crise sanitária e econômica. Todos nós precisamos dar exemplo", disse Celso do Alba.

Aproximação com Washington Reis

Celso, que foi um dos 10 vereadores mais votados de Duque de Caxias no último pleito, é um dos homens de confiança do prefeito Washington Reis, também do MDB.

"A gente brinca, mas é verdade: Washington Reis é predestinado a fazer o bem", afirma.