Escola 'Mate com Angu' completa 100 anos em Duque de Caxias

Por O Dia

Publicado 24/02/2021 10:11

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias comemorou os 100 anos da Creche e Escola Municipal Dr. Álvaro Alberto. A unidade foi a primeira do Brasil e da América Latina a servir merenda escolar. No cardápio, angu e mate, que levaram a unidade a ganhar o apelido carinhoso de ‘Mate com angu’. A escola também foi a primeira do país a utilizar o método da pedagoga italiana Maria Montessori.

O evento contou com a apresentação da Orquestra Sinfônica do Projeto “Som Mais Eu” e com a inauguração do parque infantil. A escola fica na Rua Deputado Romeiro Júnior, nº 273, no Centro de Duque de Caxias. A celebração reuniu ex-diretores da unidade educacional, autoridades municipais e estaduais.



A secretária municipal de Educação, profª Cláudia Viana, falou sobre a importância de comemorar o centenário da escola.

“Ela é emblemática porque tem todo um apelo histórico dentro da América Latina. Posso dizer também que essa unidade está em todos os livros de pedagogia e é tema de discussão em vários lugares do mundo. Comemorar o centenário da Creche e Escola Municipal Dr. Álvaro Alberto é muito importante para a nossa cidade,” contou.



Para o prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, a escola tem uma importância muito grande para o Brasil e para o mundo.

“Aqui, surgiu a merenda escolar. Servimos a primeira refeição gratuita em uma escola da América Latina, com uma professora muito comprometida e que entendeu que uma criança também precisa de educação pela boca. Diante disso, uma criança bem alimentada é um aluno que terá uma melhor performance na aprendizagem”, declarou.

Atualmente, a escola atende a 400 estudantes, da pré-escola ao 5ª Ano de Escolaridade, em 2 turnos. Ao todo, 70 profissionais, entre professores e funcionários, atuam na unidade e garantem um ambiente escolar de excelência para os alunos. A escola é uma grande referência em educação pública e faz parte da rede municipal de ensino, com outras 178 unidades.