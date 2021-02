Geral - Volta as aulas na Rede Municipal do Rio de Janeiro. Na foto, Escola Municipal Suiça, na Penha, zona norte do Rio. Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 24/02/2021 10:02 | Atualizado 24/02/2021 13:23

Rio - As aulas presenciais tiveram início, na manhã desta quarta-feira, em 38 escolas da rede municipal de Educação. Os segmentos que retornam, neste primeiro momento, são os da pré-escola e primeiro e segundo anos do Ensino Fundamental, que compreendem crianças entre 4 e 8 anos de idade. Nas unidades reabertas, a adesão de alunos que voltam para as salas de aula registra média de 82%. Todas as unidades estavam fechadas desde o dia 13 de março do ano passado.



Na Penha, na Escola Municipal Suíça, três turmas retornaram às aulas nesta manhã. A adesão dos alunos às aulas presenciais na unidade é de 78%.



"A gente volta com um pouco de insegurança, mas as crianças precisam estudar, precisam aprender, e não temos capacitação para ensiná-las. Foi muito difícil iniciar a alfabetização da minha filha em casa e, ao mesmo tempo, ter que trabalhar. Por isso resolvi trazê-la quando anunciaram o retorno. Está sendo um alívio", disse a comerciante Cleide de Campos, de 42 anos, mãe de Emily, de 7 anos, que estava animada para a volta às aulas.



"Senti falta das professoras e dos meu colegas. Quero poder estudar e voltar a brincar com eles", disse a criança, matriculada no 1º ano.



Segundo o secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha, o retorno dos primeiros segmentos, além de ser mais seguro - pois as pesquisas mostram que as crianças têm menos risco de contraírem a covid-19 -, é fundamental para o desenvolvimento da alfabetização infantil.



"Um dos focos da nossa gestão é a alfabetização, que é mais difícil de ser feita de forma remota. Se a criança não tiver uma alfabetização correta, pode ter todo o seu desenvolvimento cognitivo afetado, causando dificuldades no momento da inserção no mercado de trabalho. Por isso começamos pelos pequenos, que também têm uma resistência maior à doença", declarou o secretário, que acompanhou a reabertura da escola na manhã desta quarta-feira.



O retorno às aulas segue protocolos sanitários definidos em conjunto com a Secretaria municipal de Saúde e os membros do comitê científico da prefeitura. Na entrada da Escola Municipal Suíça, uma funcionária higienizava as mãos de pais e alunos e auferia a temperatura corporal. Ao lado, um totem com álcool em gel e, pelo chão, adesivos indicavam o distanciamento social. Equipamentos de álcool em gel também nas salas de aula e áreas comuns da escola, como pátio e refeitório.



Segundo a diretora da unidade, Fernanda Moreira, obras tiveram que ser feitas para o retorno dos alunos em segurança.



"Foram construídos mais gabinetes nos banheiros para utilização dos alunos e pias internas. Antes, as pias ficavam do lado de fora do banheiro. Os bebedouros também foram adaptados com a inserção de bicas", disse a diretora.

A dificuldade de manter a educação das crianças em casa também foi manifestada pelo motorista de aplicativo Alisson Bruno, de 22 anos, que, nesta manhã, trouxe a filha Emilly, de 7 anos, para o retorno às aulas na Escola Municipal Suíça. Além das dificuldades no desenvolvimento educacional da criança, a pandemia também trouxe outras reflexos para a família: ele e a esposa perderam os empregos, de contador e promotora de vendas.

"Tem sido um período muito difícil. Conversamos em casa antes de resolver trazer minha filha, pois o medo da doença existe. Mas ela precisa estudar e, em casa, não conseguimos dar a atenção qualificada que os professores são capazes de oferecer", comentou Alisson.

Já o pedreiro Valmir Alexandre de Lima, de 55 anos, conta que teve colocar o filho Leonan, de 7 anos, em uma explicadora para que ele mantivesse os estudos.

"Mas chegou o início deste ano e não tive mais condições de pagar. Ainda bem que as aulas retornaram. Estávamos aguardando por isso. Graças a Deus ninguém da família pegou a covid-19, e temos fé que as coisas vão continuar assim", contou Alisson.

Ao lado dele, o filho Leonan mostrou que está ciente dos protocolos de segurança: "Tenho que usar máscara e álcool gel e não ficar muito perto dos amigos".

CRONOGRAMA DE REABERTURA

As aulas presenciais estão sendo retomadas com a duração de três horas. Parte das unidades irão funcionar com turmas em esquema de rodízio: enquanto metade da turma assiste a uma semana de aulas presenciais, a outra fica em casa e vice-versa. O reforço será feito de forma remota, pelo aplicativo 'Rioeduca em Casa', lançado nesta terça-feira, e com aulas transmitidas pela TV Escola (canal 2.3 na TV aberta).

"Quem tiver dúvidas no acesso ao aplicativo, pode entrar no site da Secretaria de Educação ( https://www.rio.rj.gov.br/web/rioeduca), onde há informações sobre como gerar login e acessar as aulas, ou ligar para o número 1746", orientou o secretário Renan Ferreirinha.

O cronograma de reabertura das escolas municipais terá nova etapa no próximo dia 17, quando retornam às aulas presenciais demais estudantes do Ensino Fundamental 1 até o 9º ano e, no dia 31, as turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Nesta quinta-feira, a reabertura de mais escolas será anunciada pela Secretaria municipal de Educação.

Os cumprimento das medidas sanitárias dentro e fora das escolas terá apoio da Ronda Escolar da Guarda Municipal. Coordenador do setor, o inspetor Marcos Bazém explica que os agentes irão orientar alunos e profissionais na correta utilização de máscara e álcool em gel e na manutenção do distanciamento social.

"Na área externa, vamos agir para evitar aglomerações na porta das escolas, orientar o trânsito e garantir a segurança da comunidade escolar", acrescenta o inspetor.