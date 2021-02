Distanciamento social com marcação Divulgação

Por Jorge Costa*

Publicado 23/02/2021 16:14 | Atualizado 23/02/2021 19:18

Rio - A Secretaria Municipal de Educação (SME) retoma, nesta quarta-feira (24) as aulas presenciais em 38 unidades distribuídas por todas as regiões da cidade. Voltam parcialmente nesta primeira fase os alunos da pré-escola, 1° e 2° ano do Ensino Fundamental, que reúne cerca de 7 mil alunos nessas turmas. A volta não será obrigatória e as aulas remotas serão mantidas. Cerca de 210 professores vão participar neste primeiro momento das aulas presenciais.



De acordo com a SME, as escolas selecionadas atenderam aos critérios sanitários e de infraestrutura necessários para receber os alunos em salas de aula novamente. O Sindicato Estadual dos Professores de Educação (Sepe) contesta a versão e afirma que as escolas não possuem as adequações necessárias para proteger alunos e professores.



O retorno é optativo para os alunos: cabe aos responsáveis pelo estudante menor de 18 anos a escolha quanto ao retorno às aulas presenciais. Já os estudantes maiores de idade vão definir diretamente quanto ao retorno às aulas presenciais.



No total, serão 7.730 alunos que terão a liberdade de escolher se voltam a ter aulas presencialmente ou mantém o estudo de maneira remota. De acordo com o Secretário Renan Ferreirinha (PSB), 4401 alunos se manifestaram e 82% teriam interesse em retornar ao antigo modelo de ensino, segundo reportagem da Agência Brasil.



Professores devem manter greve contra a reabertura



Para o coordenador do Sepe, Gustavo Miranda, o retorno só deveria ser feito após a vacinação dos professores. Nesta quarta (24), o sindicato irá realizar uma assembleia para definir qual é o posicionamento da entidade sobre a reabertura da rede municipal. Ele adiantou que a tendência é que a decisão de greve seja mantida.



"O Sepe só defende o retorno com vacina. Isso é crucial. Defendemos a volta com o imunizante por entender que não existem condições sanitárias adequadas, além de ampliar a contaminação da covid-19 que está descontrolada no Rio de Janeiro".



Para o coordenador, o protocolo apresentado pela prefeitura é inconsistente e o sindicato vai insistir na demanda pela vacinação. Gustavo defende a manutenção do ensino remoto, com a entrega de material físico para estudantes que não têm acesso à internet e a garantia do cartão alimentação aos alunos em situação de vulnerabilidade social.



"Vamos insistir na questão da vacina, pois as escolas sofrem com danos estruturais. A câmara dos vereadores foi até as unidades que iriam reabrir e verificou que não há condição, portanto, repudiamos a reabertura abrupta e entendemos que a melhor saída é o ensino remoto", afirmou Gustavo.



Governo do Estado se prepara para sancionar vacinação de professores



A Alerj aprovou o Projeto de Lei 3.533/21 nesta última quarta-feira (17), que estabelece como prioritários os profissionais de educação na campanha de vacinação contra a covid-19. O escalonamento começa com os professores que vão exercer atividades de forma presencial; seguidos pelos educadores em grupos de risco e em seguida pelos demais servidores do segmento.



A medida foi encaminhada ao governador em exercício, Cláudio Castro, que tem 15 dias úteis, a partir da entrega do projeto, para sancioná-lo ou vetá-lo. Procurado, o governo do Estado disse que irá realizar a apreciação dentro do prazo conforme o protocolo, sem previsão para acelerar a análise até primeira ordem.



Entenda as etapas de reabertura do ensino presencial:



O retorno presencial às aulas serão divididos em três etapas: a primeira fase atende alunos do 1° e 2° ano do ensino fundamental, a partir desta quarta (24); a segunda fase atende estudantes do 3° ao 5° ano e 6° ao 9° ano, começando no dia 17 de março. A última etapa é a reabertura presencial de creches, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e classe especial, a partir de 31 de março.



Qual será o horário de funcionamento das unidades?



O horário de funcionamento das unidades escolares que retornarem ao ensino presencial será das 7h30 às 17h30, com possibilidade de flexibilizar a entrada e saída de alunos para evitar aglomerações.



As unidades com ensino noturno funcionarão até 22h. Para fins de cumprimento do Protocolo Sanitário, os horários de entrada, saída e intervalo dos estudantes deverão ocorrer de forma escalonada.



Como será realizado os protocolos de segurança:



Segundo a SME, diversas ações foram tomadas para garantir a segurança de todos durante o retorno presencial. Os professores que tiverem comorbidades não atuarão presencialmente, e as 38 unidades que retornarão devem atender às condições do Protocolo Sanitário de Prevenção à covid-19 do Sistema Municipal de Ensino.



Entre os cuidados presentes nas escolas, diversos pontos foram estabelecidos: marcação do piso; distanciamento de 1,5m entre as carteiras; instalações de torres ou dispensadores de álcool 70º em gel no prédio ou funcionário aplicando álcool 70º na mão dos alunos; estoque de máscaras para eventual reposição; lixeiras sem tampa ou por acionamento por pedal; sistema de ventilação nas salas de aula que serão utilizadas (janelas ou portas abertas preferencialmente); sanitários e torneiras que serão utilizados em condições adequadas; dispensadores de papel toalha e sabonete líquido; bebedouros adaptados com torneira para enchimento de copos e garrafas, entre outros.



Confira as unidades que vão retornar presencialmente:



Caju - Escola Municipal Marechal Esperidião Rosas

Rio Comprido - Escola Municipal Mem de Sá

Mangueira - Escola Municipal Humberto de Campos

Flamengo - Escola Municipal Educandário Romão de Mattos Duarte

Catete - Escola Municipal Vital Brasil

Tijuca - Escola Municipal Bombeiro Geraldo Dias; Frei Cassiano

Alto da Boa Vista - Escola Municipal Mário Faccini

Inhaúma - Escola Municipal Professor Afonso Várzea

Lins de Vasconcelos - Escola Municipal José Eduardo de Macedo Soares

Engenho Novo - Escola Municipal Medeiros e Albuquerque

Ramos - Escola Municipal Walt Disney

Olaria - Escola Municipal Clóvis Beviláqua

Penha - Escola Municipal Suíça

Cordovil - Escola Municipal São João Batista

Jardim América - Escola Municipal Presidente Gronchi

Vila da Penha - Escola Municipal Albert Sabin

Honório Gurgel - Escola Municipal Mário Penna da Rocha

Osvaldo Cruz - Escola Municipal Mozart Lago

Cavalcante - Escola Municipal Rosthan Pedro de Farias

Guadalupe -Escola Municipal Maurice Maeterlinck

Pavuna - Escola Municipal Professor Escragnolle Dória

Barros Filho - Escola Municipal Temistocles Dalmácio Pereira

Curicica -Escola Municipal Lincoln Bicalho Roque

Barra da Tijuca - Escola Municipal Golda Meir

Cidade de Deus - Escola Municipal Ciep João Batista dos Santos

Senador Camará - Escola Municipal Santa Francisca Xavier Cabrini; Raul Francisco Ryff

Santíssimo - Escola Municipal Fernando Maimiliano

Realengo - Escola Municipal Professor Lauro Travassos

Cosmos - Escola Municipal Alberto Nepomuceno

Campo Grande - Escola Municipal Miguel de Larreinaga; Comunidade Jardim Pedregoso

Santa Cruz - Escola Municipal Professor Dione Freitas Felisberto de Carvalho

Guaratiba - Escola Municipal Rivadávia Manoel Pinto

Ilha do Governador - Escola Municipal Padre José de Anchieta; Anita Garibaldi

*Estagiário sob supervisão de Thiago Antunes