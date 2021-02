Centro Integrado de Comando e Controle da Baixada Fluminense vai ficar em Duque de Caxias Divulgação

Publicado 26/02/2021 16:52 | Atualizado 26/02/2021 16:55

Duque de Caxias - O prefeito de Duque de Caxias e presidente do CISPBAF (Consórcio Integrado de Segurança Pública da Baixada Fluminense), Washington Reis, vai assinar um convênio, junto ao governador em exercício, Cláudio Castro, para a implantação do Centro Integrado de Comando e Controle da Baixada Fluminense, neste sábado, 27. A futura sede do CICC-BF será instalada na Avenida Brigadeiro Lima e Silva, 189, no bairro Jardim Vinte e Cinco de Agosto, e será equipada com tecnologia e serviços de inteligência para combater a violência.



O CICC-BF vai contar com recursos tecnológicos para gestão efetiva e integrada da Segurança Pública, possibilitará a conectividade com entidades atuantes no Estado e na Baixada Fluminense, além de agilizar e racionalizar medidas operacionais conjuntas entre os órgãos, gerar informações, produzir material de divulgação e estabelecer canais de comunicação direta com a população.



Atualmente, Duque de Caxias já conta com sistema de monitoramento com 93 câmeras, sendo 45 de reconhecimento de placas de carros e 16 de reconhecimento facial. A cidade dispõe também de equipamentos comuns de vigilância. Através do programa ‘Cidades Inteligentes’, o município vai ganhar mais 240 câmeras.



O Consórcio



O projeto é uma iniciativa da Prefeitura de Duque de Caxias e conta com a adesão de 17 municípios. O consórcio tem por finalidade a conjugação de esforços entre as cidades com a gestão associada de um Sistema de Segurança Pública único entre elas, mediante a implantação e a implementação de políticas públicas para redução dos níveis de violência urbana.



Entre as tecnologias e serviços envolvidos destaque para os sistemas de inteligência, cinturão eletrônico, monitoramento por vídeo para regiões urbanas, o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC-BF), as redes de comunicação e o uso de softwares inteligentes de reconhecimento facial, placas e notas fiscais, além de outros mecanismos e instrumentos de apoio ao projeto.



Restaurante do Povo



Além da assinatura do convênio, o prefeito e o governador visitarão, ainda, as obras de reforma do novo Restaurante do Povo. Fechado desde novembro de 2016, o Restaurante Popular Dom Hélder Câmara, no Centro de Duque de Caxias, está sendo totalmente reformado e vai passar a oferecer, em breve, duas mil refeições por dia. O novo Restaurante do Povo vai garantir a oferta de café da manhã por R$ 0,50 e, almoço, por apenas R$ 1.



SERVIÇO:

- Assinatura do convênio para implantação do Centro de Comando e Controle

Local: Avenida Brigadeiro Lima e Silva, 189, no bairro Jardim Vinte e Cinco de Agosto

Horário: 10h



- Visita às obras do Restaurante do Povo

Local: R. Frei Fidélis, 501

Horário: Após a assinatura do convênio