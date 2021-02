Vacinação contra coronavírus em Duque de Caxias Gabriel Mendes/Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/02/2021 16:21

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias divulgou o cronograma para aplicação da segunda dose da vacina Coronavac nos idosos de 80 ou mais, que tomaram a primeira dose na cidade. Na próxima quinta-feira, dia 4, a partir das 7h, haverá um mutirão em seis postos de vacinação Drive Thru, montados nos seguintes locais:

- Xerém (em frente a Marcopolo/Ciferal); - Praça da Prefeitura (Jardim Primavera); - Praça de Imbariê; - Praça do Gramacho; - Praça do Parque Equitativa; e Praça do Pacificador (Centro).



De acordo com a administração municipal, a localização dos postos de vacinação da segunda dose seguirá o mesmo roteiro das localidades alcançadas na primeira etapa. Ou seja, as pessoas devem se dirigir aos mesmos locais onde receberam a primeira dose da vacina. O objetivo é facilitar o acesso à segunda dose para o grupo etário de 80 anos ou mais, que está entre os que mais correm risco de agravamento da doença.

A Prefeitura reforça ainda que o cronograma do Plano Municipal de Imunização para a segunda dose está sendo organizado de forma a assegurar que todos sejam vacinados no prazo determinado pela fabricante da vacina Coronavac.

Primeira dose

Neste sábado, 27, a partir das 7h, os idosos que ainda não foram imunizados poderão receber a primeira dose da vacina Oxford/Astrazeneca, nos três postos de vacinação em sistema Drive Thru, instalados na Praça da Rua 2 (Jardim Primavera), Praça da Figueira e Praça do Parque Eldorado.

Até o momento, mais de 21 mil pessoas receberam a primeira dose das vacinas Coronavac e Astrazeneca, contemplando os grupos de profissionais de saúde, idosos acamados, residentes em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI), trabalhadores de 60 anos ou mais da rede municipal de Educação (SME) e idosos de 80 anos ou mais. Receberam a segunda dose da vacina Coronavac, 5.589 profissionais de saúde e 524 idosos abrigados e trabalhadores das Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) do município.