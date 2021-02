Caxias Shopping arrecada brinquedos para Dia das Crianças REPRODUçãO DE INTERNET

Publicado 25/02/2021

Duque de Caxias - Até o dia 14 de março, o Caxias Shopping será ponto de coleta para doações de materiais escolares, novos ou em bom estado de conservação, como apontador, borracha, caderno, caneta, estojo, lápis comum, caixa de lápis de cor, livros infantis, régua e tesoura. E, este ano, os shoppings participantes da campanha também arrecadarão doações financeiras no valor de R$10 para compra, distribuição e recarga mensal de chips móveis de internet para alunos da rede pública através do Instituto da Criança.



No Caxias Shopping, os materiais serão doados para a ASPA - Ação Paulo VI , e o Ciep Charles Chaplin, receberá os chips. A arrecadação de materiais será em uma caixa coletora que estará em frente ao Espaço Cliente. Já a arrecadação financeira, será através de QrCode com valores “travados” em R$ 10.



O ensino remoto, realidade imposta pela pandemia, dificultou ainda mais o acesso à educação para crianças e adolescentes das classes D e E: apenas 40% delas têm acesso à internet em casa, segundo pesquisa CETIC realizada pelo Governo do Estado em 2019, e 60% dos alunos da rede pública não possuem computador. Para ajudar a transformar essa realidade, os clientes poderão realizar as doações acessando o QR code da campanha no site e redes sociais dos shoppings participantes e também em pontos sinalizados nos corredores dos centros de compra. Todo o valor arrecadado será usado para compra, distribuição e recarga mensal dos chips durante um ano.



As doações serão entregues a instituições cadastradas e selecionadas pelo Instituto da Criança, que estão localizadas no entorno dos centros de compras. Os shoppings que participam da ação social estão em diferentes regiões do município e área metropolitana do Rio de Janeiro. São eles: Bangu Shopping (Bangu), Carioca Shopping (Vicente de Carvalho), Caxias Shopping (Duque de Caxias), Passeio Shopping (Campo Grande), Pátio Alcântara (Alcântara), Santa Cruz Shopping (Santa Cruz), Shopping Grande Rio (São João de Meriti), Shopping Leblon (Leblon), São Gonçalo Shopping (São Gonçalo), Via Parque Shopping (Barra da Tijuca) e Recreio Shopping (Recreio).



“O consumidor mudou e cada vez mais busca causas, marcas e ações com propósito e mais humanas, conscientes de seu papel social. E os shoppings desempenham uma importante função neste contexto de transformação social para as comunidades onde estão localizados", explica Ana Paula Niemeyer, responsável pelo Marketing da Aliansce Sonae. "Nossos clientes respondem com muito engajamento a cada uma das nossas propostas que se comprometem com as pessoas. Nos últimos anos conseguimos mais de 11 mil itens entre materiais escolares, agasalhos, brinquedos”, afirma Ana Paula.



