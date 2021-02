Duque de Caxias reforma áreas de lazer Divulgação

Publicado 24/02/2021 12:29

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias está concluindo a reforma geral e ampliação do Grêmio de Xerém, localizado no quarto distrito, na Vila Santa Alice. As obras são realizadas pela Secretaria Municipal de Obras com recursos federais. Na área externa do complexo esportivo, a secretaria construiu um campo de grama sintética e fez toda a drenagem do campo de grama natural, além de instalar nova iluminação para atividades noturnas. As melhorias beneficiaram os vestiários, o ginásio, que ganhou acessibilidade, e todo sistema hidráulico e elétrico do prédio, além da recuperação das arquibancadas. A via de acesso ao local recebeu drenagem e pavimentação asfáltica.

Também em Xerém, na localidade Tia Anastácia, está em fase final de construção uma grande área de lazer com iluminação em Led e vários atrativos para os moradores. Em um trecho de cerca de 700m, às margens do Rio João Pinto, na Estrada de Xerém, foram demolidas casas afetadas pela enxurrada de 2013. No local, a Prefeitura construiu um campo de grama sintética e instalou academia de ginástica, playground, deck e pista compartilhada, entre outros equipamentos.

