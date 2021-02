PRF apreende 140 kg de maconha Divulgação/PRF

Publicado 24/02/2021 10:46 | Atualizado 24/02/2021 12:02

Duque de Caxias - Um carregamento com aproximadamente 140 quilos de maconha foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira, dia 24, na BR-116 (Rodovia Washington Luiz), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Durante uma fiscalização de rotina, próximo à Unidade Operacional da PRF, policiais rodoviários federais avistaram um veículo suspeito e foram abordá-lo. O condutor não respeitou a ordem de parada e fugiu por cerca de 14 quilômetros. Os agentes conseguiram interceptar o carro, mas o motorista conseguiu escapar. A droga estava fracionada em 140 tabletes, acondicionada sobre o banco traseiro.

O carro utilizado para o transporte também estava com registro de roubo ocorrido no estado de São Paulo, em dezembro do ano passado.



A ocorrência foi apresentada na 59ª DP, em Duque de Caxias.