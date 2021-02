Por O Dia

Publicado 12/02/2021 09:26

fotogaleria

Rio - Policiais civis da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) fecharam, na noite desta quinta-feira, uma plantação em escala industrial de "skunk". O responsável pela droga foi preso por tráfico de drogas. O material, que é uma derivação da maconha com maior poder alucinógeno, foi localizado em um galpão, em Bonsucesso, na Zona Norte.Segundo os agentes, o local contava com vários ambientes tipo estufa, com ar climatizado, controladores de umidade, filtro de ar, fertilizantes e maquinários, tudo automatizado, para produção e conservação da plantação. Durante a ação também foram apreendidos 67 pés de maconha, garrafas de fertilizantes, cilindro de gás carbônico, bomba de vácuo e três quilos da droga em fase de secagem.Ainda de acordo com os policiais, na casa do criminoso, em Vargem Pequena, Zona Oeste da cidade, foram encontrados 2 quilos de "skunk" já embalados para venda.