Por O Dia

Publicado 27/02/2021 16:47

Rio - Policiais da 53ª DP (Mesquita) realizaram, nesta sexta-feira (26), a Operação Duas Rodas para combater a circulação de motocicletas irregulares naquele município. Ao todo, 14 veículos foram apreendidos e multados. A ação contou com o apoio de policiais do 20º BPM, da Guarda Municipal e da Secretaria de Transportes.



Segundo os agentes, a motocicleta é o veículo mais utilizado em crimes de roubo na região e a redução de índices desta modalidade impactam diretamente na estratégia de segurança do Estado. Na ação anterior, de mesmo nome, houve apreensão de uma moto que era utilizada em crimes na localidade e o autor passou a usar uma bicicleta para praticar o delito, sendo preso em flagrante por policiais da unidade.

Operação Duas Rodas em São Gonçalo

Na quinta-feira (25), 25 motos foram apreendidas em uma operação da Polícia Civil com a Secretaria da Ordem Pública de São Gonçalo . A ação, que aconteceu em Pita, Rocha e Engenho Pequeno, em São Gonçalo, teve o objetivo de diminuir o número de roubos em São Gonçalo.também promoveu a conscientização de motoristas para uma condução segura, com o uso de equipamentos de segurança obrigatórios por lei. A ação também contou com a participação da Secretaria de Transportes do município de São Gonçalo, com a Guarda Municipal e com o apoio do Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual – BPRV da Polícia Militar.