Homem foi preso após abordagem da PRF e confessou ser miliciano Divulgação/ PRF

Por O Dia

Publicado 15/02/2021 11:38 | Atualizado 15/02/2021 12:12

Rio - Um miliciano foi preso por policiais rodoviários federais durante abordagem da Operação Carnaval, em Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, na noite deste domingo. O homem portava uma pistola calibre .45 e dois carregadores de munição, e dirigia um veículo SUV roubado. A prisão aconteceu na BR-101, na altura do município. O nome do suspeito não foi divulgado.

De acordo com a PRF, o condutor confessou aos policiais que teria comprado o automóvel pelo valor de R$ 5 mil e que era integrante de um grupo criminoso paramilitar que atua Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil. Também foram apreendidas duas chaves de veículos que o motorista não soube dizer a procedência.



Por causa do feriado prolongado, a Operação Carnaval reforça o policiamento em todo o estado. O flagrante foi feito após a abordagem do motorista, que informou que não possuía documento pessoal nem do veículo conduzido.

Publicidade

A equipe também realizou uma perícia nos elementos identificadores do carro e constataram que o automóvel havia sido roubado em dezembro do ano passado, mas ostentava uma placa de outro veículo idêntico, sem registo de roubo.



Em outubro do ano passado, uma força-tarefa entre a PRF e a Core, da Polícia Civil, foi montada na região a fim de combater a milícia que atua em Itaguaí. A ação conjunta resultou na interceptação de um comboio com mais de dez milicianos fortemente armados. Depois do fato, a PRF intensificou o policiamento na região através da Operação Coalizão, que prendeu 42 pessoas e fiscalizou mais de 22 mil veículos. O prejuízo da milícia durante a operação foi de mais de R$ 250 mil.