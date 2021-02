PRF multa a cada duas horas por cobertura de placa, que é a causa principal de acidentes no trânsito. Divulgação/PRF

Rio - Um levantamento feito pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), neste domingo (14), revelou que 410 motoristas já foram multados neste ano, no Rio de Janeiro, por dirigir com qualquer uma das placas de identificação do veículo sem condições de legibilidade e visibilidade. A infração é considerada gravíssima, com multa e apreensão do veículo.

Neste sábado (13), o Grupo de Fiscalização de Trânsito da PRF flagrou, em Niterói, três motoristas dirigindo motocicletas com as placas parcialmente cobertas em sequência. Segundo a PRF, Niterói e São Gonçalo são os municípios com mais infrações desse tipo.

A prática de cobrir a placa do veículo é comum entre motoristas para evitar multas por excesso de velocidade e avanço de sinal, por isso, a gravidade da infração. O excesso de velocidade é um dos principais responsáveis por acidentes nas rodovias federais fluminenses. No ano de 2020, quase mil acidentes graves foram registrados só no estado do Rio de Janeiro. Estes acidentes resultaram em mais de 4 mil pessoas feridas e quase 250 mortes.

A PRF reforçou o policiamento durante todo o período que compreende o carnaval. A Operação Carnaval iniciou na sexta-feira (12) e vai até a quarta-feira de cinzas, dia 17. Na BR-101, altura do município de Niterói, uma aeronave da instituição está sendo utilizada para reforçar a fiscalização.