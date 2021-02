Colégio da Polícia Militar de Duque de Caxias Divulgação

Duque de Caxias - A direção do lll Colégio da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro Percy Geraldo Bolsonaro divulgou o número de inscritos, nesta quarta-feira, 24, para o novo processo seletivo para o ano letivo 2021. Foram realizadas 2.583 inscrições para concorrerem a 120 vagas a serem distribuídas do 6º ao 8º Anos de Escolaridade, para livre concorrência, sem nenhum tipo de reserva.



Segundo o novo edital, O III CPM/ERJ disponibilizará no site www.sepm.rj.gov.br a lista das inscrições deferidas, a partir do dia 26 de fevereiro de 2021. Além disso, o documento orienta que para fins do sorteio, será permitida a realização de apenas uma inscrição em nome de um mesmo candidato.

De acordo com a comandante do lll Colégio da Polícia Militar, Ten. Cel PM Nádia Luana Cardoso, o candidato que fornecer informações inverídicas ou que não sejam comprovadas no ato da matrícula será eliminado do processo de seleção. De acordo com a comandante do lll Colégio da Polícia Militar, Ten. Cel PM, o candidato que fornecer informações inverídicas ou que não sejam comprovadas no ato da matrícula será eliminado do processo de seleção.

“Todas as informações estão no edital do concurso. Eu também quero dizer que estou muito feliz com o resultado porque foram superados os números da última edição. Isto confirma que as pessoas confiam no trabalho pedagógico desenvolvido pelo Colégio,” declarou.



No dia 05/03, às 10h, os inscritos deverão comparecer na Vila Olímpica de Duque de Caxias, que fica na Rua Garibaldi, s/nº, bairro Vinte e Cinco de Agosto, para a realização do sorteio público. Cardoso ainda confirmou que foram encaminhados convites aos representantes do Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública e da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, para a composição da mesa dos trabalhos, juntamente com representantes da Secretaria de Estado de Polícia Militar.